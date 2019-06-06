前行政院長賴清德今（6）日下午到海大演講，面對學生犀利提問，民進黨初選受到蔡英文總統影響，一變再變，「你若勝出怎麼撫平傷害？會譴責蔡嗎？」賴則笑說「我不知道怎麼回答」，但強調，初選更改已造成民進黨裂痕，但他相信光會照進來的。

面對海大生尖銳的提問，賴清德說，他認為民主制度不可更改，因為初選都公告了，這對民進黨是傷害，會難以取得人民信任；不過「萬物皆有裂痕，光會照進來」，他參選就是希望接棒承擔，不會因為過程受到改變，希望支持者一起努力照亮台灣。

賴清德還說，3月18日民進黨程現一片困頓，且沒有希望，有政治專業工作者說，立委可能剩10席，他因擔心民進黨總統、立委失利，進而影響台灣民主，所以選擇參選，且他是最有能力打敗國民黨，強調「這是事實」。

另外，有學生提問是否仍贊成遷都台南？賴說，他當立委時，就已開始講，台灣應趨於平衡，立院、行政院若遷到中部，可成為行政中心，台北就是金融中心，分散之後，可達到南北平衡，且雙北太熱、房屋太密集，所以遷都來達到南北平衡是必要的。

(中時 )