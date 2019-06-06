古翁深信詐騙集團，里長、警方聯合使出「纏」字訣，阻止詐騙憾事發生。（巫靜婷翻攝）

詐騙老哏又來！86歲古姓老翁4日接到電話，1名男子自稱是地檢署檢察官，指出因古翁的健保卡遭盜用，需立即提領現金70萬元交給地檢署監管，否則將查封他名下所有財產，古翁心急到農會要領錢，所幸行員機警，聯絡里長與警方使出「纏」字訣，阻止詐騙憾事發生。

家住通霄鎮內湖里的古姓老翁日前接獲詐騙集團電話，擔心自己因健保卡被盜用會被檢察官查封財產，趕緊到農會假稱要翻修房子想領出老本，通霄派出所所長劉清正指出，古翁3日下午曾到鎮農會要提款，當時農會信用部蔡姓主任見他獨自要提領大筆現金，察覺有異便主動通知里長林輝權了解狀況。

劉清正表示，當日里長配合行員採「拖」字訣，向古翁說明如果要領大筆款項，要請家人陪同並使用匯款方式，所以當時沒有讓古翁提領現金，不料隔日古翁再次獨自出門領款，神情十分慌張，里長見狀要求陪同才得知原來古翁被詐騙，立即報警並纏住古翁與警方聯合苦勸，才讓他打消交款念頭。

通霄警分局分局長林振明5日至農會頒發獎狀、獎勵金表揚行員，感謝行員成功協助警方阻詐，並呼籲民眾遇到「詐機」別緊張，牢記「一聽、二掛、三查證」，多思考並聯絡警方或撥打165反詐騙專線，讓專業守住您的錢包。

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(中時 )