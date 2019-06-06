麥克風關了沒？（影/李彥秀 FB）

立委蔣萬安之前在委員會跟同黨立委李彥秀閒聊，卻因為沒關麥克風，他和李彥秀對話全都被聽得一清二楚，當時影片曝光後引起討論。現在他們逆向操作，拍了搞笑影片大玩「Mic關了沒」的哏，影片一PO網後，馬上讓許多網友看了笑翻，大讚「超可愛的！萬安委員也能自嘲，太好笑了」。

李彥秀在臉書上PO文，「最近各種強檔大片上映，先是超級英雄片，接著又有怪獸電影。今天大家就換換口味，看我跟 蔣萬安 一起合演的立法院驚悚片（？）吧，包準一定會在炎炎夏日帶來超清涼的感受哦！」

他們在影片中大玩哏，影片一開始充滿詭譎氣氛，蔣萬安走在一條昏暗的走廊上，李彥秀卻突然出現問「萬安，MIC關了沒？」讓他當場嚇到翻白眼。李彥秀連蔣萬安上廁所也不放過，除了問「MIC關了沒？」還提醒他「拉鍊拉了沒？」

李彥秀表示，除了笑稱自己很有「戲胞」，她也吐槽蔣萬安「超會演」，於是順著搞笑地說，準備要來「報名明年奧斯卡」。

影片一PO出後，網友看玩紛紛被哏逗樂，留言笑說「兩位委員超可愛的，萬安委員也能自嘲，太好笑了」、「超有梗的。哈哈哈～」、「非常好、偶爾幽默自己一下也很棒喔！讚」。還有網友眼間網友住意到英文，笑說，「麥克風關了嗎？的英文應該是 Mic turn off ?」、李彥秀則回應，「我們的團隊覺得這樣也很有趣XD」。

麥克風關了沒。（影/李彥秀YouTube）

(中時電子報)