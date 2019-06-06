即使現今民風保守，但還是有許多人對性工作者持有偏見，但英國一名18歲女大生卻完全支持自己母親是應召女郎，她更引以為傲表示母親在做一份對人們有益的工作，更是她在成長過程中最好的性愛導師。

瑪莉‧蘿絲(Marie Rose)小時候一開始，也曾不敢告訴同學與老師母親真正職業，但隨年紀的增長，她意識到母親夏綠蒂‧蘿絲(Charlotte Rose)是在做一份「對別人有益」的職業。目前38歲的母親不僅曾在2013年榮獲性工作者年度大賞，更曾因協助裝上仿生陰莖的男子阿巴德(Mohammed Abad)破處，而成為名人。他認為母親是驕傲的性工作者，經常幫助身障男女，讓人們找回自信與快樂。

雖然母親經常要與其他男人過夜，但瑪莉非常能體諒，反而感謝母親以豐富的性愛經驗教導她很多閨房知識，不過被問到是否想繼承母親衣缽，瑪莉表示這份職業太累，自己太沒耐心，沒辦法勝任這份工作，不過仍希望大家能打開心胸接受性服務工作者，別再帶有異樣眼光。

(中時電子報)