李四川親自視察舖設工程，要求達到最高標準。（高市工務局提供）

20190603中天新聞 高副市長李四川罕見動怒 飆罵綠議員「說話要摸良心」

高雄市府力推路平專案人民有感，其中鐵路地下化後拆除大順陸橋，3月中開放快車道通車，但民進黨市議員黃文益3日在議會質詢亂酸，讓副市長李四川罕見動怒，飆罵「說話要憑良心」。有韓粉激動表示，「李四川在議會受委屈，看了都想哭!高雄人怎麼會選出流氓當議員，造謠!抺黑!說謊!萬惡不赦!我們要為正義而戰!利用韓市長6月8日的造勢!顯出我們愛台灣!救台灣!花蓮見!」

韓國瑜上任市長後，市府團隊的路平工程讓人民超有感，時常有韓粉在FB分享自家門前，甚至是巷子裡的小路都被鋪平了。然而，民進黨議員黃文益3日在議會質詢酸高雄路平，讓好好先生李四川都氣的拉高分貝說，當天通車講很清楚，要做旁邊側溝所有排水改善，再一次鋪好15公分，自己沒有亂講，「從沒在議會動怒過，因為你一直誣賴我」。

李四川當時強調，「我當30幾年公務人員，希望你講這些話手要摸著良心」，要黃看看所有施工團隊的努力，「你拜託我們鋪路，結果卻在議會修理我們，有這樣的議員嗎？我從來沒看過！」

韓粉看到當天的質詢影片都氣炸了，有韓粉在「韓國瑜鐵粉後援會」表示，「李四川在議會受委屈，看了都想哭!高雄人怎麼會選出流氓當議員，造謠!抺黑!說謊!萬惡不赦!我們要為正義而戰!利用韓市長6月8日的造勢!顯出我們愛台灣!救台灣!花蓮見!」

其他網友留言「罷免掉這種嘴臉的民進黨議員吧，社會國家才會安定啦」、「 李副市長這麼努力 也要被黑 真的是太心疼了」、「給韓市長，李副市長加油，高雄有你們真好」、「是的 ，不但韓國瑜必須選上總統， 藍營立委席次更必須過半，否則任何法案 ，經濟建設項目 被綠營阻撓，就會面臨有志難伸如現在高雄議會一般。」、「真的很過份！看完更覺堅定不移 非韓不投！」

(中時電子報)