鱷魚團員中場休息時為熱情的屏東民眾簽名。（主辦單位提供）

鱷魚團邊唱邊跳的阿卡貝拉表演，讓台下觀眾耳目一新。（主辦單位提供）

鱷魚來到屏東，創下演藝廳開幕三年來首次非自製節目滿座。（主辦單位提供）

哈佛鱷魚團義賣T恤ＣＤ籌措世界巡迴旅費。（主辦單位提供）

擁有世界最美和聲的哈佛大學鱷魚合唱團，世界巡演5日晚間在屏東演藝廳熱鬧開唱，演唱歌曲包含家喻戶曉的中文歌曲《月亮代表我的心》、《童話》、《丟丟銅仔》，另外也有多首50至60年代美國西洋流行及鄉村音樂，搭配舞蹈與台下觀眾互動，嗨翻全場。

主辦單位崇友基金會表示，本次演出邀請六龜龍興國小合唱團及高醫大合唱團聯演，相信以歌聲交流傳達對合唱的熱愛，即是最好的國民外交。

崇友基金會執行長唐秋鈴指出，鱷魚團來台巡演19年，今年特別選擇屏東做為台灣的第一站，主要是看重屏東演藝廳高水準的場地，今天的演出出乎意料地銷售一空，730個位置座無虛席，可見屏東也培養出愛好藝文活動的觀賞人口。同時，由於屏東近年特別重視在地阿卡貝拉團的培植，因此也邀請了20個阿卡貝拉團超過100位團員來觀賞，屏東信義國小阿猴阿卡貝拉團也以歌曲快樂天堂回饋給鱷魚團。

崇友基金會也提到，鱷魚團台灣行程接下來會在高鐵左營站、101購物中心、海洋大學、慈心華德福中學、蘭陽女中進行一連串的表演，端午節連假也會到台北大佳河濱公園參加龍舟活動、品嚐台灣美食，預計6月13日離開台灣，接著前往中國、日本、澳洲、法國等15個國家。喜歡鱷魚的樂迷，可鎖定崇友基金會粉絲頁追蹤鱷魚行程。

(旺報 )