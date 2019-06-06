俗稱紅薏仁的薏苡，綠殼逐漸轉紅，即將採收提供農友撒種栽植。（王文吉攝）

張朝棟農友栽種「台中5號」示範田，首批種原種植面積約2.2甲。（王文吉攝）

大雅區農會總幹事林國永推薦紅薏仁健康食品。（王文吉攝）

「台中5號」新品種薏苡籽實較大且較圓，有利脫殼，而且能提高完整粒比例，維持高產特性。（王文吉攝）

台中區農業改良場舉辦「台中5號」薏苡新品種栽培成果觀摩會，吸引許多農友到場，現場討論熱烈。（王文吉攝）

大雅區農會保價收購薏苡，開發成自有品牌的紅薏仁保健食品。（王文吉攝）

小麥、蕎麥、紅薏仁號稱「大雅三寶」，台中區農業改良場發現台中4號植株高，機器不易採收，且容易掉粒。副研究員廖宜倫使用高產量的台中3號，雜交矮桿的日本奧羽3號，培育「台中5號」新品種，並在大雅張朝棟農友試種，最近薏苡籽實已成熟，將提供農友栽植。

張朝棟農友示範田的薏苡綠殼逐漸轉紅，即將採收提供農友撒種栽植，台中區農業改良場並舉辦「台中5號」薏苡新品種栽培成果觀摩會，由場長李紅曦與大雅區農會總幹事林國永共同主持，介紹薏苡新品種「台中5號」的栽培特性，吸引多農友到場觀摩，現場討論熱烈。

廖宜倫表示，目前台中大雅、彰化二林以種植「台中4號」為主，由於農民反映植株高，不僅機器難以採收，也容易倒伏，加上採收時有容易掉粒問題。使用台中3號與奧羽3號雜交，歷經9年品種改良，誕生台中5號新品種。

廖宜倫說，台中5號植株較矮，適合機械採收，籽實較大且較圓，有利脫殼，而且能提高完整粒比例，維持高產特性，第一批示範田已成熟，將供應種原讓農友擴大種植，相信會成為農民喜歡的新品種。

轉種雜糧23年的張朝棟說，近年斑鳩危害日漸嚴重，每到成熟季節，就要施放沖天炮，驅趕鳥類。但因大雅區農會保價收購薏苡，每公斤單價較稻穀高，改種薏苡收入比種稻穩定。

(中時 )