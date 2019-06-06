賀一航訃聞曝光。（圖／翻攝自曾治豪 - 小賀Gary臉書）

曾治豪發文。（圖／翻攝自曾治豪 - 小賀Gary臉書）

藝人賀一航（本名：曾新民）本月3日不敵大腸癌逝世，享壽64歲，昨(5日)余天難過透露，這幾年幫忙處理不少藝人好友後事，點名吳宗憲以後「你幫我吧」。今賀一航兒子曾治豪分享父親訃聞，宣布賀一航的公祭將在6月15日上午九時在第一殯儀館景行廳舉行，除了余天擔任治喪主任委員，副主任委員更有張菲、胡瓜、澎恰恰、吳宗憲等人。

曾治豪稍早在臉書分享賀一航的訃聞內容，寫下：「是的各位粉絲朋友，我的爸爸(曾新民)賀一航正確的公祭時間是落在6月15日 上午9：00 第一殯儀館景行廳，各位喜歡爸爸的朋友歡迎來到現場給爸爸上香。或是跟我一樣信仰的來給爸爸致意禱告都好。」並感謝眾人關心，「我都收到了」。

而在訃聞上，可見6月15日家人在第一殯儀館替賀一航舉行家祭、公祭，之後舉行火化儀式。生前人緣極好的賀一航，治喪委員會中余天掛名主任，張菲、胡瓜、澎恰恰、吳宗憲等掛名副主任，凌峰、張帝、張魁、陳美鳳、楊帆、劉福助等掛名委員，總幹事為白雲，NONO和馬國畢則任副總幹事，團結齊陪伴賀一航走完最後一程。

(中時電子報)