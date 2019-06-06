「林口阿姨」新北市議員蔡淑君樂善好施廣為人知，新北市議會6日總質詢，蔡淑君除針對林口交通、社會福利等議題質詢市長侯友宜，更捐出選舉補助款120萬元給教育局專戶，救助家庭遭逢變故的選區孩童，多年捐款累積款項近500萬元，幫助近1000名孩童。

蔡淑君從林口鄉代開始，在地方服務多年，民眾對她有口皆碑，連鄰近桃園民眾也對阿姨讚不絕口，除第16屆北縣議員，她更連任新北新北市三屆議員，去年選舉在第二選區新莊、五股、泰山、林口）奪下3萬8004票，堪稱吸票機。

依法議員選舉，每票可獲得30元的經費補貼，蔡淑君總計可獲得114萬餘元補助，這次她更湊足120萬元捐給教育局專戶。

蔡淑君表示，多年下來，捐贈經費已幫助1000多個孩子，這個經費只要老師認定學童有此需要，金額從2000元到1萬元不等，可以直接從教育局專戶撥款。

除捐贈補助款，蔡淑君也針對林口交流道亂象為地方居民請命，希望市府能夠加強科技執法，解決林口A、B交流道路口淨空問題，市府答應最快本月底，現場的全鏡頭與測速桿會進駐，蔡淑君強調，不是要罰民眾錢，而是要提醒民眾守法。

另國道一號林口南下匝道5月1日實施「禁左」措施，但桃園將強制改「勸導」，讓紓解車流效益大打折扣，蔡淑君表示，市府當初配合該「禁左」措施更能發揮效益，新北市政府將文化二路人行道縮減，騰出空間作為汽車迴轉道，要求把人行道還回來；市府表示，六月底前持續觀察效益，侯友宜強調，該還就會還。

(中時 )