日本為因應東京奧運大量國際旅客，去年發布實施《民泊法》，為符合新法令，訂房網站Airbnb將未註冊的違法民宿下架，房源數量約減少8成。不過Airbnb表示，在修法後的一周年，日本房源已有7.3萬個，達歷史新高點，可見明確的法規限制可為其長遠發展帶來助益，且Airbnb房源遍及全日本，許多冷門旅遊地點訂房量因此大增。

日本政府去年起推動《民泊法》，要求提供住宿的民宿主人需得到正式申請，取得營業執照，並須製作住房名冊，再加入衛生及安全確保措施，以提供外國人入住指示與相應的投訴機制。此外，新法針對民宿營業時間也有限制，要求一年內只可營業180天，等於一年內有一半時間，不可開放客人入住。

為了符合法規，Airbnb去年下架了近8成房源，與去年春季相比，約減少5萬家房源。不過，危機就是轉機，Airbnb訂定「2020日本計劃」，投注超過3000萬美元，以相應措施促進房東社群增長、推廣負責任且永續的觀光旅遊，在新法推行一周年的今天，日本房源數量已達歷史新高，截至今日，約有7萬3000種房源。

Airbnb指出，在日本房源增長最快速的地點，並非旅遊熱門地點如東京、大阪、京都等，反而是許多冷門旅遊地點成長幅度較大，例如千葉縣的松戶市今年夏季的訂房量，較去年成長近5倍。

Airbnb今日也宣布，已與東京都新宿區簽訂合作備忘錄，屆時將至該地舉辦一系列說明會，提供房東相關法規的教育訓練，並推行房東與在地社群合作的計畫。Airbnb表示，明確的遊戲規則對其社群的長遠發展必有益處，盼明確的法規指引，可帶來正面營運結果。

(中時 )