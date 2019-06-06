史詩奇幻韓劇《阿斯達年代記》日前終於播出，隨著端午節的到來，Netflix台灣也特別送上特製超大粽子香包讓《阿》劇主要演員宋仲基、張東健、金智媛、金玉彬慶端午，四人看到香包不僅覺得新奇有趣，還拎著應景大喊：「阿斯達年代記包中！」並祝福台灣觀眾端午節快樂。

韓國也有端午節，不過過節的方式卻與大中華區大不相同，在韓國的傳統習俗中，端午節時男子會進行韓式摔跤，女子則是會盪鞦韆來慶祝。隨著端午佳節將至，Netflix台灣特別應景送上特製的30cm X 30cm象徵「大紅大紫」並繡有金龍的粽子香包給《阿斯達年代記》的主角宋仲基、張東健，兩位男神首次看到「特大款」的香粽忍不住笑了出來；Netflix台灣也送上精巧的粽子與鎖片模樣的香包給兩位女神金智媛與金玉彬，象徵守護平安之意。在了解台灣人吃粽子的緣由之後，四位演員直呼若有機會希望能品嚐看看粽子，也應景學了中文「包中」，除了祝福《阿斯達年代記》「包中」之外，也祝福觀眾端午節快樂，在訪問過程中還不時聞著香包，新鮮好奇的表情全寫在臉上，相當逗趣可愛。

韓國TV話題性調查機關GOODDATA Corp於本月3號公布分析結果，5月第周的戲劇話題性第一名由《阿斯達年代記》奪下，由於堅強的卡司陣容和創紀錄的540億韓元(約新台幣15億)製作費，播出之前就已相當受到矚目，再加上播出之後的劇情故事和特效效果等也引起網友們的熱烈討論，所以榮登話題性冠軍可說是實至名歸。而宋仲基在劇中秀「肌」情，與金智媛的真情互動，讓他也奪下演員話題性第一名，張東健則得到第8名、金智媛獲得第9名。

(時報周刊)