澎湃網6日報導，甘肅民營企業家趙守帥遭錯誤關押11年期間，其鉅額資產被變賣。獲平反後，他以企業名義向河南新鄉市中級人民法院提出21億元人民幣（約合95.3元億新台幣）國家賠償申請被駁回後，又向河南省高級人民法院提出申請，6日再次被駁回。對此趙守帥表示，將向最高人民法院申訴。

趙守帥認為，他的案件涉產權國家賠償，是2018年最高人民檢察院發佈的典型案例之一，他對最終結果充滿信心。

澎湃網的報導指出，趙守帥為甘肅省永昌縣知名的農民企業家，外號「趙半城」，其經營的農機公司在永昌縣城中心占地逾1000平方公尺，另外有一處超過3000平方公尺的農機商貿城。1999年1月15日，身為企業法定代表人的他，遭河南警方以涉嫌合同詐騙罪「跨省」抓捕並獲刑，公司被迫停產停業。

2016年9月，河南省人民檢察院經調查認為，該案判決有誤。2018年7月24日，新鄉中院作出重審判決，判處趙守帥及其公司無罪。

圖說：趙守帥與其農牧公司重審被判無罪。（取自澎湃網）

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