中華男子龍舟隊莊英杰。(720armour運動眼鏡提供)

2019年台北國際龍舟錦標賽將在明天登場，去年雅加達亞運為中華代表團拿下2金1銀的「天菜型男」龍舟隊，將再度出任務，想在端午假期一面吃著粽子、一面欣賞精采龍舟賽事的民眾，6月7日到9日到台北市基隆河大佳段河道就對了。

台北國際龍舟錦標賽是全台最受矚目的龍舟賽事，超過200支國內外隊伍爭取榮譽，去年亞運奪下3面獎牌的「台灣之光」男子龍舟隊也會帥氣參賽，由於這項賽事規定男子隊不能使用女舵手，因此去年亞運代表隊的女舵手殷琬婷無緣參賽，當初陣中16人有14位與賽，分別是周恩平、林聖儒、林旻昊、陳子賢、吳俊傑、張勝煌、莊英杰、吳陳柏、陳周岳弘、簡證嚴、陳俞安、周智偉、何佳霖和吳韋憫。

去年亞運從不被看好到拿下2金1銀一炮而紅，龍舟隊成員開始受到注意，回國後接了不少通告，拍攝的公益月曆也秒殺，體驗了和之前不同的生活；結束亞運階段性任務、完成採訪、活動邀約後，龍舟隊成員也回歸日常生活、訓練，隊員莊英杰與已經登記結婚的選秀節目「超級星光大道」歌手安歆澐，終於有時間補辦婚宴，兩人抱著孩子的婚紗照，令人感受到滿滿的愛。

莊英杰(左)和安歆澐(右)帶著女兒補拍婚紗。(莊英杰提供)

贊助亞運中華龍舟隊的光學運動眼鏡領導品牌720armuor，今年除了繼續贊助中華龍舟隊，也贊助2018台北龍舟賽男子組冠軍萬科大、南霸天健身工廠、鹿港龍舟賽混合組冠軍大東屋─阿美青年龍舟隊等勁旅，中華龍舟型男們也拍攝了一系列帥氣商品宣傳照，上半身打赤膊露出訓練有素的結實肌肉，相當吸睛。

(中時電子報)