北漂最正女主持人李明璇也出席挺韓，她並貼出下午5點的凱道人潮照片，大讚「17:00 這個民調是最真實的，假不了、更買不到」。(李明璇臉書)

前立法院長王金平今日拋出震撼彈，聲明不參加國民黨黨內初選。有知情人士透露，主要有3個原因，除黨中央對於王金平的批評初選制度無動於衷，韓國瑜日前凱道造勢大成功，加上王金平在深藍支持度低迷。權衡情勢下，決定換一種形式且戰且走。

前立法院長王金平今與黨中央提名5人小組會面，並在會後發表聲明，宣布不參加初選。高雄市長韓國瑜今接受聯訪表示，「聽到這消息嚇了一跳!」

據《中央社》報導，知情人士表示，王金平這一週以來多次開會，徵詢團隊意見，就在前兩天定調不參加初選，主要有3個原因。

知情人士說，王金平曾多次批評黨中央的初選規則因人設事，但黨中央都無動於衷；在深藍這一塊的民調支持度持續低迷，讓王金平對於自己深耕40多年無成果，感到有些傷心；韓國瑜6月1日凱道造勢非常成功。因此，王金平陣營研判，如果繼續走初選，對王金平不利，決定權衡情勢，跳過初選，換一種形式且戰且走。

雖然有鷹派的幕僚建議王金平直接脫黨參選，但知情人士表示，王金平自認是忠貞黨員，目前脫黨的意願不高。

(中時電子報)