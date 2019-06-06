前立法院長王金平今日拋出震撼彈，聲明不參加國民黨黨內初選。有知情人士透露，主要有3個原因，除黨中央對於王金平的批評初選制度無動於衷，韓國瑜日前凱道造勢大成功，加上王金平在深藍支持度低迷。權衡情勢下，決定換一種形式且戰且走。
前立法院長王金平今與黨中央提名5人小組會面，並在會後發表聲明，宣布不參加初選。高雄市長韓國瑜今接受聯訪表示，「聽到這消息嚇了一跳!」
據《中央社》報導，知情人士表示，王金平這一週以來多次開會，徵詢團隊意見，就在前兩天定調不參加初選，主要有3個原因。
知情人士說，王金平曾多次批評黨中央的初選規則因人設事，但黨中央都無動於衷；在深藍這一塊的民調支持度持續低迷，讓王金平對於自己深耕40多年無成果，感到有些傷心；韓國瑜6月1日凱道造勢非常成功。因此，王金平陣營研判，如果繼續走初選，對王金平不利，決定權衡情勢，跳過初選，換一種形式且戰且走。
雖然有鷹派的幕僚建議王金平直接脫黨參選，但知情人士表示，王金平自認是忠貞黨員，目前脫黨的意願不高。
(中時電子報)
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