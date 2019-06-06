因應美中貿易戰衝擊，可能衍生急單生產需求，經濟部盼包括印刷電路板在內等11類製造業能鬆綁例假七休一規定，勞動部將於下周12日召集勞動基準諮詢會討論。

由於輪班制勞工換班間隔時間以連續11小時為原則，但若遇到天災、事變或突發事件，可能遇到員工無法到勤、工廠設備搶修、船期交貨限制、民眾生活需求或配合政府政策推動（如農損計畫）等特殊原因，勞工有臨時調動輪班換班間隔休息時間之必要，故經濟部希望變更休息時間不少於連續8小時。

此外，在生產計劃外臨時接到訂單、客戶臨時插單或交期急迫之訂單，有交貨期限之壓力，且因屬短期性之密集產製，且通常須具一定之產製技術，非臨時召募之替代人力所能勝任，而有調整例假之必要。

為因應美中貿易戰衝突轉單或產線移轉回台，而有急單生產需求，考量產業營運與產製特性，經濟部建議讓印刷電路板製造業等行業，可因非可預期性或緊急性之需求，得於每7日之周期內調整例假；但亦設下每年申請例假調移次數不得超過12次，或執行調移之總天數不得超過半年之規定。

經濟部此次提案鬆綁輪班換班間距及例假七休一適用行業，包括印刷電路板製造業、電子零組件製造業、玻璃製造業、水泥及混凝土製品製造業、塑膠製品製造業、印刷及其輔助製造業、黏土建築材料製造業、食品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業及電線電纜製造業。

(中時 )