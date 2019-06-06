被粉絲形容像恐怖片的《VOICE 3》，上個月首播擁有好成績，眾人關注的焦點除了解開上一季黑暗組織的幕後大魔王外，男女主角李陣郁、李荷娜是否能延續上一季兩人間強大的CP感，令不少粉絲敲碗希望導演、編劇能幫主角發展愛情線，而他們在接受愛奇藝台灣站專訪時，只見李荷娜活潑、開心地談論相關問題，李陣郁在一旁深情地看著搭檔的一舉一動，適時給予反應，宛如劇中姜權珠、都康宇的相處模式，意外展現戲裡戲外有著一定程度的默契，難怪連導演南基勳也忍不住在正片、花絮中，試圖加入男女主間情感互動，成為揭開案件真相外另一個引來眾人關注的另類焦點。

劇中李荷娜飾演擁有過人聽力的中心主任─姜權珠，藉此協助刑警在寶貴的三分鐘內完成救援報案人的重要任務，而李陣郁則飾演能看透犯人心思的瘋子刑警，被問到「聽覺、視覺、味覺、嗅覺最不想失去哪一項」時，平時喜歡聽音樂的李荷娜直覺反應回答：「聽覺。」有趣的是現實生活中她也以聽力好出名，在家中常因母親與外婆談話提到自己，即使在睡覺也會立刻醒來，話才說完她就突然「啊」了一聲，恍然大悟的說：「這跟劇中的姜權珠有點相似耶」李陣郁馬上給予肯定說：「這不就是姜權珠嗎？」、「(李荷娜)是個偉大的演員」還要大家給李荷娜來點掌聲，積極的稱讚讓女方瞬間害羞，兩人隱隱透露的粉紅氛圍相當可愛；李陣郁對於四個感覺中最在意、絕對無法放棄的則是「視覺」，表示他只相信自己眼睛所看到的東西，這樣的堅持與劇中都康宇的性格一致，李荷娜聽完不禁感嘆：「我們都很投入(角色)呢」。

《VOICE 3》有著高強度的動作戲，為了維持體力，李荷娜上一季便在導演下建議練起拳擊，她發現這個運動非常適合自己，之後就透過拳擊鍛鍊身體，李陣郁從《VOICE 2》到新一季依舊跑個不停，去年採訪時就曾提到連工作人員都追不上自己，這次為了洗刷都康宇的殺人魔嫌疑，不僅拍攝時特別認真，戲外更狂練下肢運動，花絮中也不時出現李陣郁跑太快導致NG的畫面，令飾演都康宇搭檔的金仲基就忍不住小小抱怨：「康宇他太快了。」《VOICE 3》每周日一上午十點在愛奇藝台灣站獨家播出。

(時報周刊)