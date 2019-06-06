韓粉「陸海空」挺進花蓮，有人從淡水騎車去。(中天新聞提供)

韓粉熱情相挺，天涯海角也要去！高雄市長韓國瑜6月8日花蓮誓師大會，由於適逢端午連假，平時到花蓮的火車票一票難求，大批人潮要如何殺過去？據了解，韓粉「陸海空」搶票大集結，當天鐵路公路包含班機，將出現場場爆滿的狀況，買不到台鐵站票的民眾決定倣效「不老騎士」，要從淡水騎250公里到花蓮挺韓。韓家軍不畏偏遠就是要到場造勢，讓外界見識到韓國瑜鐵粉無比的熱情。

中天新聞報導，明天才是端午連假開始，但今天返鄉的自強號列車已滿座，明天韓家軍在花蓮誓師，使得花蓮車站到處人擠人，這樣的場景就像是61凱道大會師韓粉擠爆捷運站。由於前往花蓮火車票一票難求，淡水一名50幾歲吳先生因為有骨刺難以久站，無法買到火車站票，他決定學起「不老騎士」，明晚騎車出發，力挺韓國瑜到底。

從淡水到花蓮距離約250公里，騎車挺韓得花上5小時，無論體力或精神都是不小的負擔。尤期行車進過蘇花公路，沿途都是大貨車，加上山路蜿蜒險象環生，韓粉這樣的熱情讓人直呼感動。對此，花蓮騎士貼心給出建議，騎車上蘇花公路不要逗留，得盡快通行。

這樣力挺的精神彷彿是去年高雄市長選舉時，在高雄街頭出現貪食蛇機車陣綿延好幾公里。韓粉若怕蘇花公路路途危險，也可以在8日早上10點在蘇澳港搭麗娜輪，中午就可抵達花蓮，隔日下午3點半再從蓮搭到蘇澳北上。不管交通再困難，也阻擋不了韓家軍要到場力挺心中最接地氣的庶民總統。

(中時電子報)