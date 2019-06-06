不甘心女友提分手 惡男潑酸毀容 15:402019/06/06 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 惡男不滿女友提分手，竟潑酸毀容。（示意圖／達志影像/shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園黃姓男子前年因不滿同居女友分手並封鎖聯絡方式，他循線找到對方後，竟拿硫酸朝她潑灑，造成她臉部及四肢多處受到灼傷；高院更一審維持原判決，斥責黃男惡性重大、沒有悔意，將他依重傷害未遂罪判囚4年2月。可上訴。 (中時 ) #分手 #女友 #潑酸 #潑酸毀容 #高院 也許您會感興趣 推薦閱讀 性觀念超開放！願意在愛情裡各玩各的星座TOP5 14:302019/06/02 運勢 許維恩護呂銳認愛倒數 04:092019/06/02 娛樂新聞 另類相館專記錄這個 網淚崩嘆心痛 19:182019/06/03 日常 許維恩斷開KID 深夜睡進新歡家 16:042019/06/04 星光 大政治大爆卦─無色覺醒》抗韓陣線＋黑韓產業鏈？誰背後潑酸開槍呼之欲出？ 14:122019/06/05 政治 太電掏空胡洪九遭求償案 最高法院廢棄發回更審 16:232019/06/05 社會 女曝酒醉後陰影 故事最後竟藏洋蔥 19:032019/06/05 日常 竹東少女命案 惡男更二審仍判死 11:222019/06/06 社會 童仲彥擁新歡 曝分手紅豆妹原因 12:202019/06/06 生活 糊塗爸害男嬰摔成重傷 判囚10月 14:472019/06/06 社會 社會熱門新聞 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 膠帶封口繩綑綁 年輕女慘遭Uber司機SM - 社會 車陣中拍網美照 下秒險變「亡美」 - 社會 - 中時 摩鐵雙屍案！網紅女友慟發文：後天是結婚好日子 - 社會 窒息性愛奪命？她約炮歐巴成裸屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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