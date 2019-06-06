桃園黃姓男子前年因不滿同居女友分手並封鎖聯絡方式，他循線找到對方後，竟拿硫酸朝她潑灑，造成她臉部及四肢多處受到灼傷；高院更一審維持原判決，斥責黃男惡性重大、沒有悔意，將他依重傷害未遂罪判囚4年2月。可上訴。

(中時 )