中美貿易戰

中美貿易戰陷入僵局，原本各方期待，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在6月下旬的20國集團（G20）峰會中，能達成某種程度的協議。然而，川普卻威脅，可能再對

3,000億美元（約9.4兆台幣）陸製品加課關稅。

就在川普6日再度發出威脅之際，中國商務部周四說，要是美國打定主意升高貿易緊張，中方會力戰到底。

據路透與俄羅斯國營電視台「今日俄羅斯」（RT）6日報導，川普警告北京，如果有必要，他會再向陸製品加課關稅，但也表示，在貿易戰節節高升之際，仍希望能達成協議。

川普周四說：「我們和中國的談判正發生許多有趣的事，我們會瞧瞧，有什麼事會發生……我可能起碼再加課個3,000億美元，而我會在適當時機那麼做。」不過他並未詳述，究竟會對哪些陸製品加課關稅。

而中國商務部新聞發言人高峰在6月第1次例行記者會中說，如果美國再一意孤行，升級貿易摩擦，北京將再採取必要反制措施。

高峰說，美方極限施壓，不斷升級貿易摩擦，並試圖向更多領域擴散。因此，中美貿易諮商未來走勢將取決於美方，而中方將聽其言觀其行。

(中時電子報)