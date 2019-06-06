日本創作歌姬大塚愛8月17日即將第五度來台，舉辦鋼琴自彈自唱巡迴演唱會「AIO PIANO at ASIA vol.2」。來台多次的大塚愛，除了想念台灣的美食，更想念台灣的歌迷，她特別在演唱會前錄製一段問候獻給粉絲。

大塚愛曾遭遇事業瓶頸，她表示是女兒救了她，日前大塚愛在IG上寫下「願這個世界為了孩子們能變得溫柔，願這個世界成為能守護孩子的世界。」並上傳被認為是和女兒兩人的剪影合照。

照片中看似女兒的身影雙手斜斜高舉，看似母親的身影則是側身靠向女兒單腳抬起，光看動作就感受到和諧歡樂的感覺。此文一出也引來眾多網友爭相留言：「感覺女兒長大了呢」、「雖然只有人影，但總覺得能想像母女倆人帶著笑容的臉」、「同感，希望這個世代能讓孩子們感到幸福。」

大塚愛鋼琴自彈自唱演唱會「AIO PIANO」今年確定再度舉辦亞洲巡迴，除了去年首次開唱的廣州外，今年更將首度登陸上海、成都以及北京，最後則以台北作為壓軸，8月17日於「ATT SHOW BOX大直」彈琴說愛，台北公演門票將於6月10日中午12：30起於ibon售票系統機台及網站同步開賣。

(時報周刊)