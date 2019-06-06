花蓮東大門烤玉米業者表示，6/8準備送出500根烤玉米，但須講出通關密語。（中天新聞）

高雄一家煎餃攤，也準備連假兩天不開店，驅車到花蓮，要賣出總共千份的炒麵以及炸物。（中天新聞）

力挺6月8日韓國瑜巷花蓮造勢！花蓮東大門夜市攤商已加緊備料，賣烤玉米業者林尚哲也是超級韓粉，打算在當天送出500根烤玉米，只要說出通關密語「台灣安全，人民有錢」或「支持韓國瑜選總統」，即免費贈送，直到500根玉米送完為止，另有台中甘蔗汁業者、高雄煎餃業者要挺進花蓮，再現國瑜夜市搶發財。

林尚哲是超級韓粉，他6月1日本來要去凱道挺韓，但因為女兒畢業典禮人在國外，而無法趕回台灣，後來知道6月8日韓國瑜要來花蓮，他決定買機票提早回來。他說，他於6月8日準備了500根玉米，打算送韓粉，只要說出「台灣安全，人民有錢」或「支持韓國瑜選總統」通關密語就送

除了烤玉米，東大門還有烤肉、棺材板、現打果汁等，每逢假日攤攤爆滿，現店家為6月8日加緊備料，發韓國瑜夜市財，也準備把花蓮美食推廣出去。

此外，各地韓粉攤商也摩拳擦掌，要再現國瑜夜市熱潮，台中一賣甘蔗汁老闆也挺進花蓮，準備了600斤甘蔗，有信心賣光光外，他還設計挺韓貼紙4千張，貼在甘蔗汁杯子跟瓶身上，更把自己的攤位改造成獨一無二的國旗攤，展現挺韓決心，另外高雄一家煎餃攤，也準備連假兩天不開店，驅車到花蓮，要賣出千份的炒麵以及炸物。

遊客說，花蓮出租車司機、導遊都希望韓國瑜當下一任總統。

6/8花蓮「東大門」拚經濟！ 業者送5百根烤玉米挺韓。９中天新聞）

甘蔗汁賣進花蓮 設計4千張「非韓不投」貼紙。（中天新聞）

(中時電子報)