彰化縣府、議會關心社區照顧關懷據點及巷弄長照站，今天首站就前往楓灣社區視察，稱許是示範據點。（吳敏菁攝）

楓灣慈善會辦理的社區照顧關懷據點，不僅關懷長者還辦理供餐及共餐，對長者也相當用心付出，彰化縣府、議會關心社區照顧關懷據點及巷弄長照站，今天首站就前往楓灣社區視察，稱許是示範據點，王惠美縣長特別指示社會處加碼送米，為社區提供一點心意。

今天彰化縣議會第一審查委員會縣議員顧黃水花、劉惠娟、郭燕陵、林庚壬與縣議員李成濟等議員關心社區照顧關懷據點營運狀況，上午由縣府社會處長王蘭心陪同，還有花壇鄉長顧勝敏、花壇鄉代表會副主席沈文盛等，受到社區長者熱烈歡迎。

縣府社會處王蘭心處長表示，這是第一次縣議員考察關懷據點，社區居民都非常開心，縣內目前有200個關懷據點，如果一個據點照顧30位長者，200個據點就可以照顧約6千位長者，政府力量有限，民間力量無窮，未來縣府會持續結合民間的力量一起打拚。

議員黃水花表示，早先也來楓灣宮看過好幾次，但仍需要大家共同來關心社區辦理的情形，到了冬天，這裡比較寒冷，她擔心長者受風寒，所以也希望政府能多多關懷長者，讓社區長者能享用營養健康的食物，場地也能更加舒適，讓長者天天快樂，感謝縣府的協助。

花壇鄉長顧勝敏表示，由不論資源多寡，只要有心社會福利就能辦得比別人好，慈善會就是一個很好的範例，希望能用這個模式用心推廣到每一個社區，讓彰化縣成為一個福利健全的縣。

彰化縣楓灣慈善會理事長蔡光輝於簡報中表示，今年3月結合花壇鄉灣雅村及灣東村成立社區照顧關懷據點，由熱心志工提供定點用餐，使社區長輩能享用營養健康的食物，提供關懷訪視、健康促進活動。

當日安排彰化縣政府今年打造的桌遊行動車進入社區及長者創意桌遊活動並邀請議員們與社區長輩一起體驗平日社區運作時的健康促進活動及參觀據點成果，達成活躍老化及在地老化的施政目標。

(中時 )