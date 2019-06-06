藍鳥的20歲「怪物新秀」小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）的本季第7轟讓人印象深刻，不但幫助藍鳥逆轉勝，還中斷洋基自1988年來連贏9個系列戰的紀錄，再次證明自己可不只是「名人堂球星之子」而已，是貨真價實的重砲新秀。

藍鳥在客場吞下6連敗，這次回主場迎戰洋基大展身手，藍鳥在前7局打完還以6比7落後，小葛瑞洛第8局瞄準95.3英里(約1533公里)的偏低伸卡球，打成中左外野方向的3分炮，一棒逆轉戰局之外，還打開藍鳥的反攻氣焰。

同個半局藍鳥葛瑞丘(Randal Grichuk)和祖瑞(Brandon Drury)上演「背靠背全壘打」，單局3轟打下5分大局，帶領藍鳥以11比7戰勝洋基之外，昨天對戰同樣以4比3帶走勝利，再加上洋基守備單場3次失誤增加投手負擔，藍鳥睽違一個多月再度拿下2連勝，而這場勝利也代表洋基連贏9個系列賽的紀錄到此為止。

小葛瑞洛也在上一場對戰美聯東區龍頭洋基時，為藍鳥打下關鍵分數，目前連6場比賽安打是他個人最佳紀錄，而且近6場比賽23打數有9安打，包含2發全壘打、3支二壘安打與5打點，小葛瑞洛顯然迅速適應大聯盟的高張力。「我們經歷了風風雨雨，但作為一個球隊，我們一起奮鬥、盡力做到最好，感謝上帝，我們獲得這2場勝利。」小葛瑞洛在賽後接受採訪時這麼說。

(中時電子報)