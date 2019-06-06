近幾年台灣流行夾玩娃娃機台，許多人就喜歡挑戰自我技術和以小博大的樂趣。有網友在臉書分享一段影片，有民眾玩夾娃娃沒中，店員卻出乎意料，直接把獎品推進洞口，讓原PO直問「有沒有人知道店在哪」。網友看完笑翻留言，「超佛心機台」、「店員表情超厭世」、「攏吼哩啦！(都給你啦)」。

網友在臉書社團《日韓旅遊公社》PO出一段影片，一名男子站在娃娃機前夾娃娃，機台對面有2名店員疑似正在為娃娃機台補貨，影片只見，男子出爪後夾子沒抓到任何物品，沒想到下一秒，在機台對面的長髮店員，竟直接將台內的獎品推進洞口，同時，旁邊的金髮店員也加碼，抓了一把獎品準備往洞口放，讓他看完十分羨慕，詢問網友「請問這間娃娃機店在哪呢？有沒有人知道」。

男子沒夾中，店員直接幫他把獎品推進洞。(翻攝日韓旅遊公社臉書)

畫面曝光，網友紛留言回應，「真的超級佛心機台」、「看來是日本娃娃機台」、「好像是阿美橫丁」、「這個已經不是佛心台了吧！完全就是機台成佛了」、「沒夾到直接送一堆」、「底下的籃子都裝滿滿的」。

也有人覺得，「店員表情太好笑」、「店員超厭世」、「一臉想下班，直接推給你」、「夾不到喔？啊～攏吼哩啦！(都給你啦)」、「剛被老闆罵了吧」、「老闆你是不是欠員工薪水」，更有人笑稱「今天應該最後一天上班」。

日韓旅遊公社

(中時電子報)