警方查扣挖礦電腦機共124台、wifi分享器1台、路由器等贓證物。(林郁平翻攝)

25歲林姓男子在桃園承租公寓，充當比特幣挖礦機農場，因挖礦極為耗電，竟想到以竊電方式節省成本，不料，竊電2周還挖不到一枚比特幣，獲利僅10餘萬元，即被刑事局查獲，除了被依竊盜罪嫌送辦外，也將面臨台電依用電量加上相關罰金，向他求償550萬元。

警方表示，目前比特幣市價一枚約9000美金，折合台幣30萬元，挖取比特幣必須透過挖礦電腦機進行運算，透過工作量證明（Proof of Work，PoW）共識演算法，協助區塊鏈帳本進行確認，因電腦演算屬於高密集耗能行為，因此挖礦獲利之多寡很大因素取決於電費成本上。

刑事局偵查第二大隊日前會同台電稽查課人員至桃園市中正二街附近展開地毯式調查，發現一公寓大門門口右側上方有一偽裝開關箱，內有3條電線均已剪斷，故意以障眼法製造看似該處無竊電情形，但實際的偷接線路則從門外柱子處，以導線引接屋內供竊電設備使用，隨後至該民宅2樓門外，亦能聽到疑似電腦運轉的低沉聲音。

警方4日前往搜索，當場查扣挖礦電腦機共124台、wifi分享器1台、路由器1台及筆記型電腦1台。全案詢後，依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時 )