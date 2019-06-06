綜藝天后小S演藝成績亮眼，私下其實非常節儉，她在陸綜《我們是真正的朋友》和大女兒聊天時，就機會教育孩子「不要從小就花大錢」，並向大S透露，規定女兒不能買超過1千塊的衣服。

小S和女兒聊天時，得知孩子想買外套，她一看到外套就直呼：「你知不知道這個牌子非常有名，而且很貴」，小S也提到，女兒才13歲「穿那麼貴的衣服幹嘛？而且妳會持續長高，現在買的衣服盡量就是便宜」，並向女兒強調「不要養成從小就花大錢的習慣」。

這時在旁全程聽母女對話的大S忍不住問是什麼款式的外套，而當大S看到外套後則直呼：「很好看，這長到很大都可以穿」，小S則透露：「我說超過1千就不能買，她才13歲，買什麼1千塊以上的衣服」。

其實在小S平時穿搭中，不論是包包、泳衣、毛毛外套和萬年貓耳朵髮箍都常看到她仍在「愛用」中，更是不難看出小S的節儉和珍惜物品。

(中時電子報)