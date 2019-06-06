▲埔里國小畢業典禮在台灣地理中心碑淨山，展現歡樂無限的勁歌熱舞。（楊樹煌攝）

▲埔里國小畢業生進行垃圾撿拾的淨山公益服務體驗活動，還給中心碑清淨的步道。（楊樹煌攝）

▲埔里國小畢業生在淨山公益活動後由校長和埔里鎮長手中接下畢業證書。（楊樹煌攝）

埔里國民小學為營造學生「快樂學習‧健康成長」的良善校園氛圍，今6日畢業典禮特別安排別開生面的「幸福66、創意74、溫馨99、和諧100」活動主軸，規劃系列畢業回饋與公益體驗，讓孩子們留下極具意義且美好的回憶。

埔里國小今年第74屆畢業典禮共有222位畢業生，6日在中心碑由校長鐘森雄、家長會長詹文平及各處室主任在註冊組長衛儂與老公謝汪汕主持下，以別開生面的勁歌熱舞開場，埔里鎮長廖志城也到場陪著畢業生共舞，場面無限歡樂。

勁歌熱舞後，在埔里鎮北安、北梅、西門、泰安等4位里長引道下，由各班導師帶領畢業生從台灣地理中心碑出發，每人手持小子與垃圾袋，分9小隊登上虎頭山，沿途進行垃圾撿的淨山公益服務體驗活動，還給台灣地理中心碑清淨的步道，同時接受校長鐘森雄頒發極具意義的畢業證書。

埔里國小校長鐘森雄表示，日月潭邵族的畢業生至拉魯島朝聖並泛舟，讓祖靈知道孩子長大了；東北角讓畢業生浮潛，這都是符合在地文化；埔里國小則讓同學體驗登山淨山，除考驗孩子們的體力和毅力，更希望透過這樣的活動，讓孩子們了解「取之社會、用之社會、回饋社會」的公益服務精神，進而學習一步一腳印，踏實邁向自己下階段人生旅途。

鐘校長並期許每位同學步出校門後都能夠幸福66、溫馨99、和諧100、創意74，成為最具創意、有活力、又有朝氣的第74屆埔里國小畢業生。該校家長會長詹文平認為，學校創新規劃這樣優質有意義的公益服務畢業體驗，將讓孩子留下難忘又甜蜜的回憶。

(中時 )