埔里國民小學為營造學生「快樂學習‧健康成長」的良善校園氛圍，今6日畢業典禮特別安排別開生面的「幸福66、創意74、溫馨99、和諧100」活動主軸，規劃系列畢業回饋與公益體驗，讓孩子們留下極具意義且美好的回憶。
埔里國小今年第74屆畢業典禮共有222位畢業生，6日在中心碑由校長鐘森雄、家長會長詹文平及各處室主任在註冊組長衛儂與老公謝汪汕主持下，以別開生面的勁歌熱舞開場，埔里鎮長廖志城也到場陪著畢業生共舞，場面無限歡樂。
勁歌熱舞後，在埔里鎮北安、北梅、西門、泰安等4位里長引道下，由各班導師帶領畢業生從台灣地理中心碑出發，每人手持小子與垃圾袋，分9小隊登上虎頭山，沿途進行垃圾撿的淨山公益服務體驗活動，還給台灣地理中心碑清淨的步道，同時接受校長鐘森雄頒發極具意義的畢業證書。
埔里國小校長鐘森雄表示，日月潭邵族的畢業生至拉魯島朝聖並泛舟，讓祖靈知道孩子長大了；東北角讓畢業生浮潛，這都是符合在地文化；埔里國小則讓同學體驗登山淨山，除考驗孩子們的體力和毅力，更希望透過這樣的活動，讓孩子們了解「取之社會、用之社會、回饋社會」的公益服務精神，進而學習一步一腳印，踏實邁向自己下階段人生旅途。
鐘校長並期許每位同學步出校門後都能夠幸福66、溫馨99、和諧100、創意74，成為最具創意、有活力、又有朝氣的第74屆埔里國小畢業生。該校家長會長詹文平認為，學校創新規劃這樣優質有意義的公益服務畢業體驗，將讓孩子留下難忘又甜蜜的回憶。
(中時 )
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