現代人工作壓力大，生活作息不正常，導致身體變差，疾病纏身。在外科及急診專科近二十年的郭彥良醫師表示，看了無數個病患後，歸納出這些疾病醞釀期容易出現在身上的19個症狀。看似普通，但是幾乎是在暗示身體出現毛病！因此，他在臉書《不來的郭醫師Dr. Brad Kuo》這列出19條身體警訊，假如有超過8項條件符合，代表身體生病了。

1.到該用餐時間不會覺得餓

2.超過30歲還長痘子

3.早上起床口很乾，喝沒多少水肚子又不舒服

4.一個月過敏超過1次，尤其皮膚或是鼻子

5.爬3層樓不能一口氣走完

6.洗澡時立正看不到自己的陰毛

7.臉部皮膚顏色不均

8.吃飽後四小時後打嗝仍然有食物的味道

9.屁很臭，肚子常脹氣

10.白天精神差，總覺得睡不飽

11.女生MC不乾脆，男生早上不升旗

12.短期記憶力減退或者注意力不能集中

13.常常喉嚨痛或癢，一咳停不下來

14.頸部腰部容易酸痛

15.不伴有紅腫的關節疼痛

16.新發頭痛或經常頭痛

17.疲勞經過後，精力不能恢復，更容易睡不好

18.體力或腦力勞動後連續24小時身體不適

19.比別人怕冷？

看完了這19項症狀，讓許多網友們崩潰，「隨便就超過8個」、「19項全中，囧」。而郭彥良也解釋，這些症狀代表著身體的機能衰退，不改變的話，它會一點一點醞釀出疾病。「如果19項裡面出現8項以上，就真的要注意了，尤其在一兩年內接連快速地一樣一樣陸續出現，那就該提早修正，還是可以重返健康。」

最後，郭彥良說，很多人愛講「自癒」，認為身體的損傷、疾病，靠自癒能力就能恢復。但長時間耗損、不正確使用身體、環境飲食毒物以及身體廢物累積，都是在消耗人的自癒能力，使身體機能加速衰退，最後生病。因此「認識自己的身體警訊，審視生活中可能危害健康的習慣並改正，才是保持健康的最好方法」。

(中時電子報)