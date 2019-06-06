民進黨總統初選將在10至14日進行電話民調，但綠營卻有人指控，前行政院長賴清德買斷電台廣告後，不准蔡英文總統陣營的人去買。賴清德今（6）日在基隆海大受訪時駁斥「這不是事實，不可能！」強調確實有買電台廣告，只是要讓支持者知道要支持他。

媒體問及，綠營有人指控賴買斷電台廣告，不讓蔡的人去買，賴清德駁斥「不是事實，怎麼會這樣講？不要有這樣說法，這不可能嘛！」強調電台是民間的，他們就自己能力去買廣告，但也沒有買很多，因為經費本來就不足，只是要讓支持者知道什麼時候民調，希望在家守住電話支持他。

另外，7日就開始禁止廣告宣傳活動，會不會擔心蔡總統有行政資源，而感到不公平？賴清德僅說「不要這樣想啦，因為黨的規定我們就遵守嘛。」

媒體再問，民調剩最後關頭，但滿多民調顯示落後蔡英文，賴清德仍信心滿滿表示，「我們就是全力以赴阿，我們掌握的訊息，仍居於領先地位，希望支持者可以支持我，一起打拼，我一定可以代表民進黨打贏任何的選戰！」

蔡英文接受媒體專訪時說，對於初選後有沒有可能和賴整合為一組，她沒有任何設限。似乎仍在對賴溫情喊話，不放過最後一絲希望。

賴聞後先是乾笑，再四兩撥千金說，初選就是先選出總統候選人，再由總統候選人決定副手，他已經和台灣社會報告，民進黨最強組合就是推派他出馬，代表打明年選戰，他會來找理想的候選人一起打拚，這就是最強的一組人選。

(中時 )