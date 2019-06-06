去年印尼亞運勇奪6面金牌的日本游泳18歲女子名將池江璃花子，今年2月被診斷出罹患血癌(白血病)，日前獲准出院，但即將再次住院接受治療，這泳壇天才少女並沒有被病魔打倒，反而更加堅強的表達出不會放棄名年東京奧運參賽機會。

池江璃花子在2016年底竄紅，去年亞運會包辦50公尺與100公尺自由式、50公尺和100公尺蝶式、400公尺自由式接力、400公尺混合式接力共6面金牌，同時還保有7項亞洲紀錄，堪稱是奇蹟女孩。

然而這位天才洋溢的明日巨星，卻在今年2月被診斷出血癌，不得不退出日本國家隊，接受化療與修養。

池江璃花子昨日在網路放上了一張自己的照片，帶著帽子遮住頭上掉髮，並且寫著，「離開醫院，放鬆了好幾天，與家人一起享受美食，呼吸了新鮮空氣，治療正在進行中，有些日子我感覺不太好。在那些日子裡，我只是等待時間的流逝，並設法生存下來。我通過為自己設定出院後的目標，以此來保持動力。」

池江璃花子的教練三木次郎說，池江已能在固定的腳踏車上進行輕微訓練，對於明年的東京奧運依舊充滿著信心。

(中時電子報)