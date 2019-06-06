挖土機不慎翻覆 消防員救出受困駕駛 16:172019/06/06 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 挖土機操作不慎翻覆，消防員救出受困駕駛。(桃園市消防局提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市觀音區中山路一間環保科技公司，6日下午近2點傳出意外事件，45歲陳姓挖土機駕駛，因為操作不慎導致整輛挖土機翻覆，駕駛就被困在駕駛座上動彈不得，桃園市消防局出動救援，先是要求在場的吊車協助配合，先將挖土機翻正後，消防人員立即使用破壞器材將人救出，先給予清洗傷口、止血包紮、夾板固定、抽氣式護木固定、長背板等處置後，送往林口長庚醫院做後續救治，陳男意識清楚，無生命危險。 (中時 ) #挖土機 #駕駛 #桃園市 #操作 #夾板 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃市動保營隊精彩 志工為毛小洗澎澎 19:442019/06/02 生活 解除分期詐騙出新招 櫃姐買千元保養品被騙20萬 22:522019/06/02 社會 鄭文燦出席台商端午座談：解決台商返鄉投資問題 20:232019/06/03 政治 匯率期貨暨選擇權趨勢專欄－關稅人再點火 日圓操作看多 04:102019/06/04 證券．權證 台股逐洞賽－啟發投顧分析師楊基政 15:442019/06/04 財經 專家：市場派操作難度高 04:102019/06/05 財經要聞 操盤心法－短線反彈、中線整理，區間謹慎操作 04:102019/06/05 證券．權證 桃機入場道大塞車！遊覽車自撞石墩駕駛卡座位 10:292019/06/05 社會 時力推華航罷工推手出征中壢立委 林佳瑋：與勞工站在一起 19:542019/06/05 政治 《台北股市》31.5元為央行底線，台股操作分批布局廣積糧 12:502019/06/06 財經 社會熱門新聞 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 膠帶封口繩綑綁 年輕女慘遭Uber司機SM - 社會 車陣中拍網美照 下秒險變「亡美」 - 社會 - 中時 摩鐵雙屍案！網紅女友慟發文：後年是結婚好日子 - 社會 新莊摩鐵命案 房內發現不明粉末 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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