桃園市觀音區中山路一間環保科技公司，6日下午近2點傳出意外事件，45歲陳姓挖土機駕駛，因為操作不慎導致整輛挖土機翻覆，駕駛就被困在駕駛座上動彈不得，桃園市消防局出動救援，先是要求在場的吊車協助配合，先將挖土機翻正後，消防人員立即使用破壞器材將人救出，先給予清洗傷口、止血包紮、夾板固定、抽氣式護木固定、長背板等處置後，送往林口長庚醫院做後續救治，陳男意識清楚，無生命危險。

(中時 )