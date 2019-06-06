自6月13日起至6月16日，為期4天的「幸福百果園-彰化二林鎮」農特產展，將在台北微風超市南山站與復興站同步販售。（謝瓊雲攝）

美麗知性的湖北姑娘王莉，隨丈夫返台14年，創作豐沛，此次也應邀將把個人書畫作品於微風二林農特產周展售會場中展示，讓農產銷售活動增添幾許藝文風。（謝瓊雲攝）

二林水果前進都會貴婦超市，二林鎮公所將於台北貴婦百貨微風廣場，舉辦為期4天的「幸福百果園-彰化二林鎮」農特產展，在微風超市南山站與復興站同步販售二林鎮出產的優質紅龍果、葡萄、豐水梨。

二林鎮長蔡詩傑表示，目前正值二林鎮三果紅龍果、葡萄、豐水梨量產期，公所首度與Breeze Super微風超市合作，推出為期四天的精彩產品展售會，還有試吃活動，精選二林優質水果紅龍果、葡萄、豐水梨及健康養生的蕎麥、薏仁系列產品，盛大推薦給北臺灣消費者，還有各式二林鎮產地新鮮甜美的夏日水果，是消費者自用及送禮的最佳選擇。

蔡詩傑說，感謝人人至上協會前理事長林定山居中牽線，促成此次二林農特產前進微風的展售活動。現任工研院顧問的林定山，過去長年旅居日本，是唯一擁有日本食米鑑定士的台灣人，更曾獲日本首相安倍晉三頒發日本食品海外推廣貢獻獎，他的肯定與認同，就是對二林農產品品質一大保證。

蔡詩傑說，二林鎮土壤肥沃、物產豐饒，未來會更積極推廣行銷二林在地的農特產，努力建立出好品種、好品質的農產，打造二林好品牌，更希望結合有品德的優秀農民，為食安把關，生產栽種讓消費者安心的雞蛋、蔬果等農產。希望透過這次展售，把二林農產推展到都會區，若能獲得企業肯定與支持，會再接再厲，繼續前進高雄市、台中市舉辦展售會。

自6月13日起至6月16日為止，四天的二林周展售活動，除了銷售正值盛產的豐水梨、紅龍果、葡萄等二林優質三，亦有其他二林在地農特產品，會中並展示二林藝術文化作品。開幕首日還將有書法、國畫老師現場揮毫買水果送書畫的活動，都會區消費者不但可現場品嘗頂級美味的水果，並有二林風情的書畫，讓農產展售會更添一份書香氣息。

公所指出，活動期間除舉辦農民銷售農產品外，另有到微風打卡二重送，第一重，可參加抽獎，獎品均為二林水果、農產品；第二重，可領取優惠券，到二林鎮來參觀果園、並享用美食小吃（期限到10月30日），歡迎民眾踴躍參與。

(中時 )