盛裝吸附廢液木屑的太空包先集中堆放。（圖／環保署提供）

環保署接連兩天督促高雄市政府環保局，加速清理橋頭區筆秀社區太空包及桶裝廢油泥，今（6）日地主所委託合法清理業者已將異味最嚴重的部分清除完畢。

高雄環保局原依法要求地主於7月31日前委託合法清理業者完成清除，現場1600鐵桶裝廢油泥已清理1500桶，預計明日可將廢鐵桶全數清理完畢。以太空包打包之吸附油泥木屑約300餘包，將等環保局核定後儘速完成清理。

環保署說，高雄市環保局今天再度派員到現場監測空氣汙染及異味情形，確定異味最嚴重的鐵桶已經完成清理。並要求廠商加速清理，稽查人員在現場持續監督，一旦發現有違反環保法令情形將立即開罰，環保署南區環境督察大隊也派員到場督導，以掌握現場清理進度。

清理業者自5月15日調度機具進場後即持續清理，作業方式是先檢視桶裝油泥外觀，將可以移置或換桶者，集中載運至處理廠處理，洩漏部分則以木屑吸附後再進行清除，預計今日可將剩餘100桶油泥全數清理完成。

環保署除要求業者加強汙染防制外，等該場址清理完成，也將由高雄市環保局進行場址土壤及地下水調查，以確保土壤及地下水未受廢油泥汙染。

(中時 )