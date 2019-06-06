端午到夏至前後，是季節轉變較大的時節，天氣濕熱下，外在容易有蚊蟲、病菌孳生，對內則影響腸胃、支氣管、皮膚等部位，也容煩躁鬱悶。

古人認為，此時可飲用以茶葉為基底的「端午茶」，能辟邪解毒、防治中暑、祛濕散風，所以也稱它為「百病茶」、「萬能茶」。台北慈濟醫院中醫部主治醫師吳佩青說，這種茶飲沒有固定配方，可依據個人口味製作。

茶葉性味苦、甘、涼，入心、肺、胃經，具有提神、清熱、消暑的效果。

自古就常用於治療煩熱、緩解頭痛，如《太平惠民和劑局方》的川芎茶調散、《景岳全書》五虎湯。中國泉州地區則流行蓮花峰茶，改善腹脹嘔吐、傷暑挾濕。

若是保健用，想預防感冒、中暑，則可用茶葉、紫蘇葉、藿香、蒼朮等藥材，煮水飲用。吳佩青指出，這些藥材多偏平性、溫性，有清熱、消暑、補氣等效果，一般體質的人皆可服用，可退火、防病菌。

由於端午時節是一年中陽氣至盛的時段，古人認為，除了端午茶外，取黎明的露水化妝，有助養顏；或是特意在午時（中午）洗澡，可以驅除晦氣。

不僅中華文化流行端午茶，遠到北邊的朝鮮（今韓國）皇室內醫院也會調煮「醍醐湯」，用烏梅、白檀等藥材，味苦而清爽，有助於改善夏季炎熱時的消化不良與中暑，吳佩青說。

《退火消暑 自製端午茶》

以茶葉為基底的「端午茶」，能辟邪解毒、防治中暑、祛濕散風。（圖片來源：陳德信）

材料：茶葉10克、紫蘇葉10克、藿香10克、蒼朮10克、水2000cc。

做法：將藿香、蒼朮與水一同煮開，再放入茶葉、紫蘇葉，滾3分鐘後熄火放涼，即可飲用。

功效：有助清入、利濕、補氣，可以預防中暑與感冒。

提醒：茶葉與紫蘇葉不宜久煮，喝不完可放冰箱保存，拿出放涼再飲用即可。

除了茶飲外，端午前後也可用中草藥沐浴，驅邪避毒，也能治療皮膚癢。草藥達人、草盛園－建興青草店主人翁義成會用艾草、芙蓉、香茅、茉草、刺仔心等5種草藥，作成「五行平安草」，供客人買回家沐浴用，端午時節銷量特別好。

這幾種草藥皆具有取得容易，使用方便等特點。吳佩青指出，這些都是夏天盛產草藥，多半能清熱、利濕，外洗也有緩解皮膚發炎等效果。

此外，因為性味屬辛，內含精油成分，氣味通過口鼻黏膜吸收，可增強免疫機能，藉此抑制細菌、病毒進入體內。

民間習俗中，艾草、芙蓉、茉草是最常用來避邪的藥用植物。（圖片來源：陳德信）

翁義成在《家有青草藥超養生》一書指出，過去民間習俗中，艾草、芙蓉、茉草是最常用來避邪的藥用植物。

艾葉有較強驅毒除瘟作用，常懸掛艾條於門楣。另外，老一輩認為茉草能避邪，是貴氣的植物；芙蓉則是吉祥的象徵，兼具藥用跟觀賞價值。

將這些中草藥搭配，泡澡、擦拭肌膚，都有防病毒、止癢效果。但吳佩青提醒，若是有皮膚疾病，仍需在醫師指示下使用。

《沐浴用 五行平安草》

材料：艾草10克、芙蓉10克、香茅10克、刺仔心10克、茉草0.5克

做法：將材料放入濾包，放入2000cc水中煮滾，放涼至室溫即可。

功效：止皮膚癢、抑制病毒

使用方式：洗完澡後，將草藥水清拍或淋到肌膚上，不需沖掉，擦乾後即可穿衣。

提醒：若用毛巾沾草藥水，則要注意會染色。上述材料可於草藥店購買。

(中時電子報)