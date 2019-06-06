行政院國土安全辦公室主任黃俊泰證實，2015年以來例行針對醫院、關鍵基礎設施舉辦的災害及防恐演習，今年將擴大舉辦，7月到10月將連續舉辦15場兵棋演習，本月起並新增5場桌上推演，其中桌上推演本周已經展開。

黃俊泰說，以往演習只有主辦單位邀請協辦單位舉行，今年開始多辦桌上推演，要求主辦單位將同性質的關鍵基礎設施單位參與討論，演習標的包括天然災害、恐怖攻擊及人為攻擊，包括極端暴力攻擊或恐怖攻擊，檢視關鍵基礎設施單位是否對此做好應變，甚至包括事件發生前會有何徵候，以及如何預防，到最後的復原，都要一併探討。

他表示，2015年起每年都針對關鍵基礎設施進行演習，今年擴大舉辦，6月起新增舉辦5場桌上推演，7月到10月則將舉行15場兵推。

國土辦表示，今年除了場次及天數增加，也將找竹科、中科、南科等共同參與，估計每場兵推都有上百人的規模。

國土辦演習的關鍵基礎設施，共分為能源、水資源、通訊傳播、交通、銀行與金融、緊急救援與醫院、中央與地方政府機關、高科技園區等八大領域。

(中時 )