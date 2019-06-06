新竹縣1戶林姓家庭，家中有3名子女具有智能障礙、重度智能障礙，原本靠母親擔任清潔工的微薄收入養家，但其母今年初罹癌猝逝，而2名中度智能障礙子女則白天受機構照顧，晚上仍回家，由於曾發生忘記關瓦斯的意外，新竹縣社區居家關懷協會得知此事，協助媒合企業，6日為林家裝設電熱水器，避免發生意外。

林母過去擔任清潔工，靠著微薄收入撫育子女，但去年骨折後沒有收入，今年初又罹癌猝逝，使家中頓失依靠，其已成家的女兒透露，父親早逝，她與另個姊姊均已結婚，而大弟患有小兒麻痺及重度多重障礙，小弟及小妹則有中度智能障礙，目前靠小妹每月8000元的補助過活。

林姊表示，目前大弟長期住在護理之家接受照顧，而小弟、小妹則是接受日間照護，晚上及假日都返家，先前曾經發生過忘記關瓦斯的意外，過去母親在世時，都還能叮囑，如今她與姐姐結婚在外，家中僅有弟、妹生活，唯恐意外再度發生。

新竹縣社區居家關懷協會得知此事後，立即尋找熱心企業家贊助，6日前往林家位於湖口的住家，將原先的使用瓦斯桶的熱水器，改裝為電熱水器，避免再度發生意外。

新竹縣社區居家關懷協會由新竹縣議員杜文中、北埔鄉民代表溫庭枋，以及熱心人士成立，主旨為關懷縣內弱勢，杜文中、溫庭枋6日也前往林家訪視，兩人說，當民眾反映有相關需求，協會也會派員訪視，將資源挹注在真正有需求的地方，不會濫用民眾愛心。

(中時 )