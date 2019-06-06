沖繩獅張開大口，作勢吞下小朋友，咬頭動作象徵祝福。（王文吉攝）

五月五慶端陽，沖繩「宜野座獅隊」來台交流，將在「台日藝能嘉年華」與台灣代表「金鴻醒獅團」競演。「宜野座獅隊」6日上午風塵僕僕抵台，立即直奔豐原踩街宣傳，上演難得一見的「日本獅逛台灣菜市場」，吸引大批民眾駐足觀賞，還有熱情攤商送上應景的粽子。

葫蘆墩Smile太鼓團現身豐原第一市場，帶來磅礡鼓聲，團員揹鼓踩街演出，許多買菜民眾聞聲而來。接著毛絨絨的沖繩獅上場，蓬鬆療癒身形，時而搖頭擺尾時而翻滾跳躍，博得買菜婆婆媽媽熱烈掌聲，菜市場頓時熱鬧滾滾。

沖繩獅現身台中豐原菜市場定點演出，吸引許多逛街婆婆媽媽拿出手機拍照。（王文吉攝）

沖繩獅時而滾地討拍，可愛動作吸引逛街民眾目光。（王文吉攝）

沖繩獅跨海來台逛菜市場，還張開獅口作勢吞下小朋友，獻上咬頭祝福動作，許多好奇民眾跟著在後頭，洋溢熱鬧過節氣氛。亞洲城市交流中心總監周恭平介紹，台灣獅著重拳腳功夫及舞弄技巧，以跳躍式動態表演著稱，日本獅表演較為內斂，有時溫柔可愛，有時帶點霸氣，講究神韻、手腳及轉身動作，栩栩如生。

葫蘆墩Smile太鼓團員揹鼓演出，帶來氣勢磅礡鼓聲。（王文吉攝）

「宜野座獅隊」沖繩獅來台過端午，熱情攤商送上應景的粽子。（王文吉攝）

葫蘆墩文化中心表示，「端午慶豐-台日藝能嘉年華」7日下午3時登場，除有漆藝體驗、手作師傅市集，還展示日本手作人形偶、沖繩海島風情畫作等。晚間節目由台灣「金鴻醒獅團」聯手日本沖繩「宜野座獅隊」壓軸競演。台灣獅凌空翻躍，動感十足；沖繩獅霸氣細膩兼具，讓民眾體驗融匯台日文化的藝術饗宴。

「宜野座獅隊」來台過端午，一下飛機就直奔豐原菜市場踩街宣傳。（王文吉攝）

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