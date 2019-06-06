嘉義市世賢國小應屆畢業生完成馬賽克拼貼藝術牆面，自留一片馬賽克紀念。（廖素慧攝）

世賢國小畢業生拼貼藝術牆呈現八國特色運動。（廖素慧攝）

嘉義市世賢國小6年級畢業生與駐校藝術家歐志成老師共同完成大型國際馬賽克拼貼藝術牆「世界運動齊歡騰」，標記8個國家的特色運動，亮麗生動，小朋友高興能在母校留下美麗的印記，留待多年後好回憶。

這藝術牆長約760公分、寬224公分，畫面有8個國家的特色體育意象，象徵台灣精神的棒球、日本相撲、巴西足球、南非橄欖球、澳洲板球、美國籃球、法國自行車及泰國藤球，由8班畢業班各自創作運動中的人物，以表現學校的國際教育特色融入藝術與人文領域課程。

藝術牆色彩繽紛綺麗，充滿動感，顏色漸層增加視覺炫麗，原本灰樸樸的抿石子牆面亮起來，小朋友開心自己親手共同創作的作品成為校園聚焦的焦點。

學童何佳紘說，馬賽克拼貼畫需要耐心和美感，謝謝學校老師規畫這麼有意義的活動，讓自己在畢業前夕有一個難忘的回憶。陳品亨小朋友說，看到自己和同學創作的壁畫會永遠留在校園中，很興奮，長大後回母校有共同回憶，很棒！

校長何憲昌說，這幾年來每一屆畢業生都會運用不同媒材、不同的創意設計內容，讓校園中更有美感，也為孩子的童年留下美好難忘的記憶。

(中時 )