熱血公民老師黃益中與鍾明軒同框直播，網路上人氣爆棚的鍾明軒感謝黃益中願意幫他的新書《我決定我是誰》寫序推薦，提起推薦原因，黃益中表示：「看到明軒書的內容，會讓我想到玫瑰少年葉永鋕，有些因為性別氣質的遭遇很相似。」

鍾明軒表示他非常理解葉永鋕為什麼要在上課時間去上廁所，「我也不敢下課的時候去上廁所，我都上課的時候去。」鍾明軒求學時曾在福利社被同學捉弄，把他的運動褲當眾拉掉，他嚇得趕緊把褲子穿上，當時他並未主動告知老師，但有其他同學向老師反映，老師也捉弄他的同學向他道歉，「幸好我們學校還是有一些不會冷眼旁觀的人！」

黃益中也透露自己被霸凌的往事，「我國中時過得不太快樂，我那時候成績太好了，同學不喜歡，都覺得我回家偷讀書，覺得我心機很重，那個氛圍是很不快樂的，某種程度也算被霸凌。國中那時被霸凌時，有些老師很會裝死，也有會保護我的，我都知道，所以我很痛恨大欺小的事情。」

鍾明軒《我決定我是誰》台中新書發表會將於6月16日（日）14：30-16：00在誠品中友店11F書區舉行；黃益中新書《我的不正經人生觀》簽書會6／22（六）14：30-15：30誠品台中園道店，7／6（六）15：00-17：00政大書城台南店舉行，兩人書中分享各自的人生經驗，希望能幫到有同樣問題或處境的人能少走點冤枉路。

(時報周刊)