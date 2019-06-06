韓版《流星花園》女星張紫妍10年前因不堪被迫性招待輕生身亡，得年29歲，近日相關單位重啟調查，上月20日卻以「證據不足」結案，唯一證人尹智吾做完最終筆錄後已離開韓國，今(6日)媒體報導，多達370位受害者站出，要求尹智吾還回先前1000萬韓幣（約26萬台幣）的捐款，尹智吾還被舉報涉嫌詐欺。

尹智吾先前公開站出為張紫妍案發聲，據悉她除了上節目外，更出書透露張案內幕，引來張紫妍生前男友發聲，痛批尹智吾利用死者，「從未聽她（張紫妍）提起尹智吾這名字」，幫尹智吾出書的韓國作家金秀敏更向警方舉報尹捏造事實牟利，而尹智吾之後遠走加拿大，未對爭議提出回應，更引發社會大眾對其證詞質疑。

今據韓媒報導，曾捐款給尹智吾的370多位民眾近日透過代理律師，10日將向尹智吾對首爾中央法院提出起訴書，要求尹智吾吐回千萬韓元捐款，此外，尹智吾先前透過非營利組織進行募捐，推測所得金額已達1.5億韓元（約398萬台幣）。

而張紫妍案上月宣告因證據不足、追訴期已過、無法查明名單真偽等因素結案，尹智吾曾在社群網站強調無法接受調查結果，痛批若受害女性是檢察官的女兒或親人，是否也會有相同下場。

(中時電子報)