台南市警二分局員警5日巡邏時，發現陳姓騎士神情緊張，見警時停等紅燈超越停止線，員警隨即要求他停車查證身分，當場在機車前置物箱發現毒品吸食器，陳男認栽坦承持有毒品，自嘲只是到市區吃早餐，卻倒楣遇到員警盤，警方將他依照毒品危害防制條例移送法辦。

陳姓男子（32歲）5日清晨騎車經過中西區公園民族路口時，看到附近有員警巡邏，因持有毒品怕被抓，而緊張地超越停止線，員警察覺陳男神情有異，立即要求他把機車停在路旁，下車臨檢。

眼尖的警員一眼就發現陳男明目張膽的把毒品吸食器放在前置物箱，被抓包的陳男心知逃不過法網，便乖乖地將持有的毒品咖啡包、安非他命及1組安非他命吸食器交給員警。

陳男辯稱，自己在工廠做工，清晨睡不著，從永康住家騎車到市區吃早餐，以為自己沒那麼倒楣，打算遇到員警就閃躲，沒想到還是被機靈的員警發現，將他依法送辦。

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(中時 )