海巡署端節擴大威力掃蕩。(海巡署提供)

端午佳節將至，為維護重點節慶期間宜蘭地區海域、海岸安全，海巡署第一巡防區指揮部統合北部分署第一岸巡隊、艦隊分署第七海巡隊、偵防分署宜蘭查緝隊等單位共同辦理「端節擴大威力掃蕩」，針對進港漁船全面清艙檢查，擴大海上登檢及岸際巡查，杜絕不法走私、偷渡，全力防堵非洲豬瘟疫情入境。

海巡署第一巡防區指揮部於本(6)日1330時假南方澳南興安檢所前碼頭，由部主任洪伯昇主持擴大威力掃蕩誓師大會後，由第一岸巡隊所屬同仁加強巡查轄區岸際、廢棄空屋、防風林、消波塊及灘岸等處所，第七海巡隊及近岸多功能巡緝艇對海上可疑目標加強登檢，宜蘭查緝隊則針對端節重點期間擴大情資佈建偵蒐，共計動員1艇、29車及65人次；本次特向北部分署申請UAV無人機區隊支援，結合紅外線熱顯像系統、近岸多功能巡緝艇等，建構海域及海岸立體偵巡網，展現海巡署維護海域治安之決心。

洪部主任表示：依據行政院「穩定物價小組」會議表示，端午前夕各項物資價格雖屬平穩，但依以往查緝經驗，私梟可能為躲避進口關稅及縮短檢疫抽驗程序，進而從海上走私入境以謀取暴利，加上台灣周邊非洲豬瘟疫情升高，為維護國人健康及產業發展，我們會以最嚴謹的態度及最高的標準持續強化邊境安全措施；民眾若發現任何不法情事或救生救難事件，均可撥打海巡署24小時「118」報案專線，將竭誠提供迅速、安全、完善之服務。

(中時電子報)