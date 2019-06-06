港星孫耀威前年宣布感情開花結果，將愛情長跑8年的女友陳美詩變成老婆，兩人的愛情故事成為娛樂圈一段佳話，也被看做是圈內模範夫妻，結婚至今兩年多，經常出雙入對，感情甚篤，沒想到如今卻爆出私底下分房睡已久，讓人懷疑莫非婚姻亮紅燈？

孫耀威與老婆陳美詩從交往到現在相守超過10年，沒想到卻傳出早已分房睡，消息還獲孫耀威證實，據《東方日報》報導，孫耀威夫妻倆結婚至今2年多，還沒有懷孕的好消息，他表示兩人對生子一事抱持隨緣態度，至於分房睡傳聞，他則證實真有此事，但解釋是因為家裡養了4貓1犬，貓狗無法成天處在一塊兒，所以讓貓咪在一間房，狗兒則在另一間房。

而夫妻倆疼毛小孩入心，怕他們覺得不公平，所以兩人分房睡，「我去陪貓睡一晚，她就和愛犬睡」，隔天再交換，孫耀威說自己就是毛孩生活的全部，他也希望讓寵物獲得全部的愛，因此覺得夫妻分房睡很值得，至於這樣是否讓生子機會降低？他則笑稱這種事不需太計較，一切順其自然。

(中時電子報)