備受矚目的軍公教年改釋憲案，大法官會議受理立委提起的聲請案後，經日前召開說明會進行準備程序後，訂於月底分成3場進行連續2年的言詞辯論，由於旁聽席有限再加外界關心，大法官會議已決定進行網路直播憲法法庭的辯論情況。

大法官會議訂於6月24日下午2點先進行軍人年改部分，隔天25日上午9點進行公務員年改，下午2點教師年改，民眾要現場旁聽可上網預約登記，屆時前往憲法法庭內旁聽，也可以直接上網進行點選，觀看同步的辯論實況。

(中時 )