軍公教年改釋憲辯論 網路同步直播 17:002019/06/06 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大法官會議。(示意圖/本報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 備受矚目的軍公教年改釋憲案，大法官會議受理立委提起的聲請案後，經日前召開說明會進行準備程序後，訂於月底分成3場進行連續2年的言詞辯論，由於旁聽席有限再加外界關心，大法官會議已決定進行網路直播憲法法庭的辯論情況。 大法官會議訂於6月24日下午2點先進行軍人年改部分，隔天25日上午9點進行公務員年改，下午2點教師年改，民眾要現場旁聽可上網預約登記，屆時前往憲法法庭內旁聽，也可以直接上網進行點選，觀看同步的辯論實況。 (中時 ) #年改 #辯論 #直播 #大法官會議 #大法官 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英嗆 年改不走回頭路 00:542019/06/02 政治要聞 直播主波波 伴粉絲吐真情 00:562019/06/02 娛樂新聞 直播主珊珊爬山體悟人生渺小 00:562019/06/02 娛樂新聞 「阿榮嚴選」主播韓國直播 揪網友嗆聲：打爆陳昭榮！ 21:182019/06/02 娛樂 曾要反年改去死 她再批韓粉反遭嗆 11:382019/06/04 政治 軍公教投誰？網要蔡看柯P的教訓 14:302019/06/04 政治 館長不雅語言辱罵李婉鈺 依公然侮辱起訴 18:592019/06/04 社會 館長踢鐵板 直播辱罵李婉鈺遭訴 04:102019/06/05 社會新聞 談年改 柯：1年省180億 前瞻卻亂花幾千億 11:292019/06/05 政治 賴稱年改微調 蔡諷：怎樣調 14:172019/06/06 政治 社會熱門新聞 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 膠帶封口繩綑綁 年輕女慘遭Uber司機SM - 社會 車陣中拍網美照 下秒險變「亡美」 - 社會 - 中時 摩鐵雙屍案！網紅女友慟發文：後年是結婚好日子 - 社會 新莊摩鐵命案 房內發現不明粉末 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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