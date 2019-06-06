移動式空調的便利特性讓它成為網路熱議的商品，特別是針對沒有辦法安裝冷氣的租屋族來說是一大福音。(圖片/品牌提供)

最熱五月剛過，真正的夏天正要來臨，你做好準備了嗎？傳統冷氣體積大又不易安裝，若家裡冷氣齊開，更有電費爆表的狀況，因此，因應現代人生活的移動式空調紛紛問世，不少網友表示，這根本就是租屋族的救星！

【一機多用又省電費 CP值超高！】

台灣的炎熱夏天讓人難耐，冷氣是家家戶戶必備的吹涼武器，但傳統冷氣都固定在某個定點，無法隨走隨吹。歌林移動式空調一機多用，有冷氣、暖氣、清淨、除溼功能，不需要再針對各種需求額外買機器，徹底滿足了空間與預算有限的消費者，更對夏日需要進廚房的婆婆媽媽們來說是份大禮，下次只要下廚前將它推進廚房，再也不用忍受高溫折磨。除此之外，使用環保冷媒讓吹冷氣也能保護地球，而且可以直接連接一般家用的110V伏特插座，可以隨插即用，非常方便。

歌林移動式空調操作簡單、機動性高。(圖片/品牌提供)

【達人推薦！移動式空調用在這兒最棒】

近年來露營活動非常盛行，移動式空調為露營人的必備工具！歌林移動式空調以KD-301M05為例，尺寸722 × 420 × 360 mm，體積適中可以放進後車廂，帶著走絕對沒有問題，就算露營天氣很熱，也能享有室內空調般的舒適。移動式空調可以用在佛堂、禪室小坪數空間，以及辦公室、地下室等半開放空間，三合院、日式庭院都適合。

另外，戶外空間像是露營、宴會、派對、夜市等也都可以使用，最棒的就是無法安裝冷氣的地方也無須擔心，4個萬向輪子好推、好移動，想去哪裡就推去哪裡，夏天不用再忍受滿頭大汗。

【移動式空調 機動性高的現代人絕對要擁有】

對於家族成員較多的家庭來說，每個空間都裝一台冷氣，再加上全部的冷氣每天不間斷地開啟使用，一個月的電費想必非常可觀；又或是一個人在外的租屋族，空間有限且花費都必須精打細算，在冷氣的選擇上就要更聰明，因此擁有即插即用、使用便利、10年壓縮機保固、四機合一、節能、造型輕巧、保養容易的移動式空調，就成了首選之一，讓炎熱的夏天不再這麼難熬。

(中時電子報)