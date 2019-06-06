昆明至印尼梭羅的直飛航班將於7月3日正式首航。

航線開通後，昆明將成為大陸第一個與梭羅實現直飛的城市。航班由印尼連城航空執飛，每周一班。連城航空昆明分公司總經理Andre Pierre Simauw在新聞發布會上表示，此次選擇昆明作為直飛梭羅、日惹的首個大陸內地城市，是因為昆明是前往峇厘島等地遊客最多的城市之一。梭羅和日惹距離峇厘島不遠，互相之間的距離也非常近，兩地有很多世界遺產、高地、皇宮等旅遊資源，能帶給遊客更多的非凡體驗。

近年來，前往印尼旅遊的大陸遊客數量一直呈增長趨勢，大陸已連續兩年成為印尼最大的入境客源國。日惹和梭羅是爪哇文化的發源地，但對大陸遊客來說，由於需要轉機以及市場推廣不足，對這兩個旅遊目的地比較陌生。直飛航線的開通為廣大嚮往爪哇島的遊客節省轉機時間，由原來需要轉機的12小時縮短至6小時。

(旺報 )