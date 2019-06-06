▲「天造地設-歲時中的工藝」特展首由植心樂集精湛的演奏會中揭開序幕。（楊樹煌攝）

▲「天造地設—歲時中的工藝」特展，展出漆藝大師黃麗淑的「12月花」漆藝作品。（楊樹煌攝）

▲歲時中的工藝特展，展出工藝大師蕭任能的「24節氣」作品。（楊樹煌攝）

由國立臺灣工藝研究發展中心主辦的「天造地設—歲時中的工藝」特展，今6日熱鬧開幕，展期至11月3日，工藝中心主任許耿修指將讓民眾看見台灣工藝含藏豐厚的自然文化底蘊，值得

對歲時與工藝有興趣的朋友前往觀展，感受臺灣亞熱帶島嶼融合於工藝的自然之功！

文化部政務次長蕭宗煌在開幕展首日特地前往工藝文化館參觀，他認為「天造地設-歲時中的工藝」特展，可讓民眾了解臺灣工藝發展脈絡及價值。

工藝中心主任許耿修表示，過去的展覽主題多關注在技藝、材質與美學，較少將視角聚焦在技藝與材料所蘊含天造地設的環境智慧，本次期待觀眾「見微知著」，看見臺灣工藝含藏豐厚的自然文化底蘊，讓觀眾能在「小展場」中感受「大環境」。

「天造地設-歲時中的工藝」特展主要以「順天時」、「接地氣」、「新島人的歲時」3個單元，勾勒在周而復始的歲時中，工藝的樣貌與形態。

「順天時」從天然化育的工藝材料說起，呈現臺灣人順應亞熱帶季候發展出因地制宜的生活與工藝。「接地氣」則邀請觀眾置身在材料的生態與製作環境，感受材料的特性與臺灣風土的關係。

最後，以「新島人的歲時」呈現今日工藝家對天然原料的哲思與匠意，將介紹3位工藝家追求工藝技術復振與突破的故事，並展出新一代工藝家作品，值得觀眾前往觀賞工藝家將傳統工藝材質與形式注入現代生活的嘗試。

(中時 )