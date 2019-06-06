BWF世界巡迴賽超級300系列、總獎金15萬美元的2019澳洲羽球公開賽，台灣男單先後傳回捷報，世界排名第4、大會頭號種子周天成，以21：17、21：17擊退馬來西亞劉國倫，生涯首度打進這項賽事男單八強。

從2014年起，除了去年沒有參賽，周天成之前四度叩關澳洲公開賽有三次第一輪就打包，2015年晉級到第二輪，今年則是刷新個人在本賽的最佳成績，一舉挺進到八強，下一場和另一位馬國選手宋浚洋爭奪四強，宋浚洋目前世界排名第72，這將是雙方首度過招。

台灣羽球好手王子維打進澳洲公開賽男單八強。(資料照/中央社記者吳翊寧雅加達攝 107年8月21日)

台灣「羽球王子」稍早21：16、7：21、21：13力克大會第6種子、印度選手佛馬（Sameer Verma）第一次交手就收下勝利，八強賽對壘日本選手坂井一將，兩人去年馬來西亞大師賽對戰過一次，當時王子維2比1局數險勝。

男雙第8種子廖敏竣/蘇敬恆直落二淘汰日本組合，下一戰挑戰第2種子、中國大陸好手李俊慧/劉雨辰。

(中時電子報)