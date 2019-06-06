阿鑌今赴竹林國中為同學們的畢業典禮獻唱。（海蝶音樂提供）

方泂鑌（阿鑌）近期如火如荼籌備7月即將推出的全新專輯，除了創作編曲他還擔綱專輯製作人處理後製細節，忙得焦頭爛耳之際，仍抽空受邀演出近20場校園活動，爉燭兩頭燒；他今在新北市竹林國中演出，唱完第一首歌〈最笨的人是我〉，舞台上竟出現100元鈔票，讓主持人陳大天驚喊阿鑌金嗓「唱出現金」。

今活動同場歌手還有戴愛玲、邵雨薇及吳汶芳等人，吸引數百名國高中畢業學生參與，台上台下互動熱絡；由張棟樑、連俞涵主演的三立戲劇《一千個晚安》，近期隨著劇情播到男女主角感情戲、收視上揚，演唱該劇同名主題曲的方泂鑌人氣再衝一波，校園活動邀約不斷，最近正值畢業季，他忙製作新曲還得跑校園，問他會否影響新專輯進度？阿鑌說：「這次專輯裡有一首關於畢業的新歌，唱校園反而讓我更有靈感，很感謝同學們的邀請。」

有趣的是，阿鑌日前為逢甲大學畢業典禮獻唱〈一千個晚安〉，未料開頭才唱兩句，同場演出的李佳薇在後台聊天、等上場時，因桌上有支麥克風忘了關，鐵肺女王清澈嘹亮的笑聲直接傳到前台，逗得台下學生爆笑連連，被打斷演唱的方泂鑌只好苦笑說：「不好意思，音樂可以重來一遍嗎。」是他校園演出第一次重唱。

(中時 )