六一韓粉上街頭，60萬大軍讓綠營支持者焦慮感再起？醫界大老、小英之友會理事長李茂盛6日號召近40位醫師一起宣布成立「台中市醫界挺英後援會」要力挺總統蔡英文連任，李茂盛說，只有百萬英粉能力敵60萬韓粉，面對賴上英下假設題，他也說，「賴清德要整合百萬英粉，不是民進黨中央或是他說了算，有很大的困難度。」

搶在民進黨10日到14日進行統統初選黨內電話民調前，李茂盛繼6月1日舉辦「號召百工百業助英台」活動後，6日再邀集台中都診所協會前理事長林恒立、台中都診所協會副理事長施英富、台中市醫界聯盟前理事長蘇勳璧、大台中中醫師公會前理事長李豐裕、婦產科醫學會理事賴文福等近40位醫界代表齊集茂盛醫院會議室一起成立「台中市醫界挺英後援會」。

李茂盛一開場就說，門診遇到很多焦慮的民眾，直接嗆他「醫界都死了嗎？怎麼不辦一些活動挺蔡英文？」他也說因為面臨韓流這股強大的力量，民眾和基層醫界都很焦慮。他也質疑賴清德執意和蔡英文競選到底，不符合醫療界行政倫理和正義原則，從沒有一個民主國家現任的元首要和他同黨的閣員競爭選總統的？

然而面對如果賴上英下，英派會不會支持賴，李茂盛說，那是以後選完賴上去後再尋求共識的問題；他說，小英之友會在全台各縣市都有分會，全台英粉有百萬人，要對抗60萬韓粉，唯有百萬英粉有能力，他認為賴清德要整合英粉就像郭台銘郭粉要整合韓粉一樣，有它的困難度。「60萬韓粉吳敦義就剉哩等，何況一百萬英粉賴清德要如何處理？」

(中時 )